Украинцам объяснили, могут ли мобилизовать по телефону

В Украине идет общая мобилизация, из-за чего военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки. Глава Дарницкого территориального центра комплектования (ТЦК) Киева полковник Руслан Тригуб объяснил, могут ли призвать в армию по телефону.

По его словам, военнообязанные могут извещать о необходимости явиться в военкомат. Об этом пишет "Телеграф".

Тригуб отметил, что уже непосредственно в военкомате призывнику вручат повестку. Впрочем, по телефонному звонку призвать на службу нельзя, поскольку это будет незаконно.

"Я вызываю его в ТЦК, он проходит все процедуры, медицинское освидетельствование, личное изучение, после этого оформляются документы. Только потом я говорю: вы мобилизованы и отправляетесь в ту или иную команду", – рассказал о процедуре военком.

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В то же время, по телефону военнообязанному могут посоветовать взять с собой личные вещи на случай, если мобилизация произойдет сразу на месте. Конкретного перечня вещей нет, однако мужчинам могут посоветовать взять с собой комплект белья и средства личной гигиены.

Напомним, накануне юрист рассказал, что означает объявление о мобилизации на подъездах в Киеве.

UAportal также писал, имеют ли право исключенные из военного учета пересечь границу Украины.

Ранее стало известно, будут ли возвращать военнообязанных мужчин из-за границы для мобилизации.

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