Что означает снятие с воинского учета и можно ли уехать за границу: объяснение

Некоторые украинцы имеют право уехать за границу согласно правилам мобилизации. Но имеют ли право это сделать мужчины, которые были исключены из военного учета, объясняем в материале.

Как сообщается, все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны пройти медкомиссию. Во время нее будет определено состояние здоровья, может ли человек быть пригодным к службе.

Непригодны к военной службе:

– ограниченно пригодный;

– непригоден в мирное время, но ограниченно пригоден в военное;

– непригоден к военной службе, исключен из военного учета.

Вывод о непригодности к военной службе имеет право сделать только военно-врачебная комиссия (ВВК).

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Какие правила снятия и исключения из воинского учета

Согласно статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", под мобилизацию не попадают:

признанные ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья; полностью непригодны с исключением из воинского учета.

Таким образом, если человека сняли с воинского учета, он полностью непригоден к службе и не подлежит мобилизации.

Если непригодность к военной службе была установлена к началу войны

В таком случае мужчины могут повторно вызвать на медкомиссию и проверить состояние здоровья.

Отметим, что во время военного положения список болезней, согласно которым не принимают в армию в мирное время, значительно сужается.

Таким образом, если у вас есть отметка "исключен из воинского учета", во время военного положения вас все равно могут мобилизовать.

Конечно, это будет зависеть от вывода ВВК.

Может ли исключенный из воинского учета пересечь границу Украины

На медкомиссии должны сделать вывод о прохождении службы конкретного человека.

Если на медкомиссии решат, что такой человек все еще может проходить службу, например в военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях, то его мобилизуют. То есть, такого военнообязанного не заберут в зону активных боевых действий, а признают ограниченно пригодным.

Однако если состояние здоровья призывника крайне неудовлетворительное, его сочтут непригодным к службе.

Почему отметка "снят с воинского учета" не поможет уехать за границу?

Адвокаты объясняют, что "снятый с воинского учета" и "исключенный из воинского учета" это разные понятия в законе Украины.

Исключению из воинского учета в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП – бывшие военкоматы) подлежат граждане Украины:

– призванные или принятые на военную службу;

– проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

– признанные военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета;

– достигли предельного возраста пребывания в запасе;

– прекратили гражданство Украины;

– были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

– направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

– умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими.

В то же время, снятие в понимании ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" – это чисто изменение места (т.е. ТКЦ и СП) или изменение учетного списка".

Таким образом, чтобы пересечь границу нужно иметь :

– заключение ВЛК о непригодности;

– отметку "исключен из воинского учета".

Напомним, что ранее правительство изменило правила ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Этим документом определены правила военного учета.

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