Що означає зняття з військового обліку та чи можна виїхати за кордон: пояснення

Деякі українці мають право виїхати за кордон згідно з правилами мобілізації. Та чи мають право це зробити чоловіки, яких виключили з військового обліку, пояснюємо в матеріалі.

Як повідомляється, всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні пройти медкомісію. Під час неї буде визначено за станом здоров’я, чи може людина бути придатною до служби.

Непридатними до військової служби є:

– обмежено придатний;

– непридатний у мирний час, але обмежено придатний у воєнний;

– непридатний до військової служби, виключений з військового обліку.

Висновок про непридатність до військової служби має право зробити лише військово-лікарська комісія (ВЛК).

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Які правила зняття і виключення з військового обліку

Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", під мобілізацію не потрапляють:

визнані ВЛК тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я; повністю непридатні з виключенням із військового обліку.

Таким чином, якщо людину зняли з військового обліку, то вона повністю непридатна до служби та не підлягає мобілізації.

Якщо непридатність до військової служби була встановлена до початку війни

В такому разі чоловіка можуть повторно можуть викликати на медкомісію та перевірити стан здоров’я.

Зазначимо, що під час військового стану список хвороб, згідно з яким не беруть до армії у мирний час, значно звужується.

Таким чином, якщо у вас є відмітка "виключений із військового обліку", під час воєнного стану вас все одно можуть мобілізувати.

Звичайно, це залежатиме від висновку ВЛК.

Чи може виключений з військового обліку перетнути кордон України

На медкомісії повинні зробити висновок щодо проходження служби конкретної людини.

Якщо на медкомісії вирішать, що така людина все ще може проходити службу, до прикладу у військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах, то її мобілізують. Тобто такого військовозобов’язаного не заберуть у зону активних бойових дій, а визнають обмежено придатним.

Проте якщо стан здоров’я призовника вкрай незадовільний, його визнають непридатним до служби.

Чому позначка "знятий із військового обліку" не допоможе виїхати за кордон?

Адвокати пояснюють, що "знятий із військового обліку" та "виключений із військового обліку" це різні поняття в законі України.

Виключенню з військового обліку у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – колишні військкомати) підлягають громадяни України, які:

– призвані чи прийняті на військову службу;

– проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

– визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

– досягли граничного віку перебування в запасі;

– припинили громадянство України;

– були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

– направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

– померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими.

Водночас зняття у розумінні ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" – це суто зміна місця (тобто ТКЦ та СП) або зміна облікового списку".

Таким чином, щоб перетнути кордон потрібно мати:

– висновок ВЛК про непридатність;

– відмітку "виключений із військового обліку".

Нагадаємо, що раніше уряд змінив правила ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Цим документом визначено правила військового обліку.

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