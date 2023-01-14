Стало відомо, звідки зранку летіли ракети на Київ та чому не було повітряної тривоги - пояснення

Країна-терорист сьогодні влаштувала чергову атаку по столиці та Київщині. Перші вибухи було чутно ще на світанку, але повітряна тривога оголошена не була.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому вибухи пролунали ще до початку. Про це він розповів в ефірі "Каналу 24".

"Швидше за все, це ракети, які летіли по балістичній траєкторії. З північного напрямку. Балістика не доступна, щоб ми її виявляли і збивали", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що фахівці будуть вивчати уламки і пізніше повідомлять який саме тип ракет було застосовано сьогодні, 14 січня.

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Але очевидно, що це були або балістичні ракети, або зенітні ракети С-300, що летять по балістичній траєкторії, сказав він.

Він підкреслив, що ЗСУ немає ефективних засобів виявлення і знищення балістичних ракет.

Нагадаємо, що рано на світанку на Київщині були чутні вибухи. До цього в області не було оголошено повітряну тривогу.

Згодом стало відомо про руйнування нежитлових та житлових приміщень. Повідомлялося про вибухи в громадах на Макарівщини. В офісі президента підтвердили, що постраждали будинки в містечку Копилів.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що у росії залишилося всього 19% ракет зі стратегічного запасу. Балістичних ракет для "Іскандера" в окупантів залишилося лише 92 штуки, крилатих для того ж таки "Іскандера" - 52.

Водночас голова ГУР Кирило Буданов казав, що у росії залишилось ракет на 2-3 масовані атаки.

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