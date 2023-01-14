Стало известно, откуда утром летели ракеты на Киев и почему не было воздушной тревоги – объяснение

Страна-террорист сегодня устроила очередную атаку по столице и Киевщине. Первые взрывы были слышны еще на рассвете, но воздушная тревога объявлена не была.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему взрывы прогремели еще до начала. Об этом он рассказал в эфире "Канала 24".

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - сказал Игнат.

Он отметил, что специалисты будут изучать обломки и позже сообщат, какой именно тип ракет был применен сегодня, 14 января.

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Но очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо летящие по баллистической траектории зенитные ракеты С-300, сказал он.

Он подчеркнул, что ВСУ не имеет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет.

Напомним, что рано на рассвете в Киевской области были слышны взрывы. До этого в области не была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно о разрушении нежилых и жилых помещений. Сообщалось о взрывах в общинах Макаровщины. В офисе президента подтвердили, что пострадали дома в городке Копылов.

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что у россии осталось всего 19% ракет из стратегического запаса. Баллистических ракет для "Искандера" у кафиров осталось всего 92 штуки, крылатых для того же "Искандера" - 52.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что в россии осталось ракет на 2-3 массированных атаки.

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