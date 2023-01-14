Россия снова нанесла ракетный удар по Киеву: что известно

Утром, 14 января, россия снова атаковала Киев и область. Впервые взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. В своем телеграмм-канале он призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания объявленной тревоги.

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул Кличко.

Позже он добавил, что есть разрушения в Голосеевском районе столицы.

"В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет", – написал Кличко.

Видео дня

По информации заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, враг ударил по объектам инфраструктуры.

"Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются", - подчеркнул он.

Впоследствии Тимошенко добавил, что россия ударила по жилой застройке в городе Копылов Киевской области. Предварительно жертв нет. Сообщается о выбитых оконных стеклах.

Позже стало известно, что после взрывов в столице начали фиксироваться перепады с напряжением в сети.

Отметим, что рано утром в Киевской области слышны были взрывы. В телеграмм-каналах населенных пунктов сообщалось о взрыве в районе Иванкова и Бородянке.

По сообщению главы Макаровского поссовета Вадима Токара, от взрыва пострадали дома.

Один из киевских пабликов поделился фотографиями, сделанными на рассвете в Киевской области.

Там отмечается, что в результате были зафиксированы три взрыва и произошел пожар трансформатора.

Также сообщается о воронке, образовавшейся на месте падения ракеты. О пострадавших в настоящее время ничего не известно. Предварительно без жертв.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !