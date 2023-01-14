Росія знову завдала ракетного удару по Києву: що відомо

Вранці, 14 січня, росія знову атакувала Київ та область. Вперше вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко. У своєму телеграм-каналі він закликав мешканців залишатися в укриттях до закінчення оголошеної тривоги.

"Вибухи в Дніпровському районі. Усі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях", - наголосив Кличко.

Пізніше він додав, що є руйнування у Голосіївському районі столиці.

"У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає", - написав Кличко.

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За інформацією заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, ворог вдарив по об'єктах інфраструктури.

"Ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури. Деталі з'ясовуються", - наголосив він.

Згодом Тимошенко додав, що росія влучила по житловій забудові у місті Копилів, що на Київщині. Попередньо, жертв немає. Повідомляється про вибиті шибки у вікнах.

Пізніше стало відомо, що після вибухів у столиці почали фіксуватись перепади із напругою в електромережі.

Зазначимо, що рано-вранці на Київщині чути були вибухи. У телеграм-каналах населених пунктів повідомлялося про вибух у районі Іванкова та Бородянці.

За повідомленням голови Макарівської селищної ради Вадима Токара, від вибуху постраждали будинки.

Один із київських пабліків поділився фотографіями, які були зроблені на світанку на Київщині.

Там зазначається, що в результаті було зафіксовано три вибухи і сталася пожежа трансформатора.

Також повідомляється про вирву, яка утворилася на місці падіння ракети. Про постраждалих на даний час нічого не відомо. Попередньо без жертв.

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