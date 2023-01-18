Без паники: юрист рассказал, что означают объявления о мобилизации на подъездах в Киеве

В Украине продолжает действовать военное положение. И недавно на столичных подъездах заметили объявления с информацией о мобилизации.

В частности такие объявления были расклеены в Голосеевском районе Киева. Юрист Ростислав Кравец рассказал, имеют ли право военкомата размещать такие объявления и что делать военнообязанным.

Он констатировал, что такие объявления предназначены для информирования граждан о том, что следует делать военнообязанным.

"В соответствии с условиями закона, указанное сообщение не может считаться надлежащим уведомлением о явке в военкомат. Если лицо, проживающее по адресу, где это сообщение размещено, не явится, привлечь его к ответственности не получится. Все полагается исключительно на правосознание граждан, которые прочитают объявление и явятся в военкомат для уточнения своих учетных данных", – пояснил Кравец.

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Юрист подчеркнул, что надлежащим сообщением является повестка с конкретно указанным лицом, вызываемым в военкомат.

Отметим, что в объявлении на своих подъездах жители столицы прочитали следующую информацию:

"В период с 21 ноября по 18 января провести в Голосеевском районе мобилизацию человеческих или транспортных ресурсов в объемах, определенных планом".

Также отмечалось, что всем военнообязанным, имеющим мобилизационные распоряжения, следует явиться в столичный военкомат.

Напомним, что 8 ноября Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить на 90 дней действие военного положения и мобилизацию в Украине. Крайняя дата - 19 февраля.

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