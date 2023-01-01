Украинцам напомнили основные условия мобилизации в 2023 году

В Украине идет общая мобилизация, которая касается военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. По состоянию на сегодняшний день она объявлена до 19 февраля 2023 года, но ее вероятно продолжат.

Военное командование неоднократно отмечало, что призыв в дальнейшем будет плановым исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. UAportal напоминает основные условия мобилизации.

Согласно заявлениям командования Сухопутных войск ВСУ, сейчас призывают граждан, имеющих военный опыт. Также могут мобилизовать мужчин без опыта прохождения службы. Тогда их отправляют на минимум 30-дневное обучение.

Наибольшей ныне потребность в специалистах общевойсковых специальностей (стрелках, танкистах), но также нужны связисты, шифровальщики.

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Вероятно, что в 2023 году вручение повесток перестанет быть настолько массированным, как это было в 2022 году. Это связано с тем, что военные будут иметь нужную информацию о мужчинах и смогут оперировать ею.

В то же время, некоторые категории граждан не подлежат мобилизации, в частности:

из-за наличия брони от предприятия/организации;

из-за наличия заключения медкомиссии о непригодности по состоянию здоровья;

граждане, занимающиеся постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе;

студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, трудоустроенные по основному месту работы не менее 0,75 ставки;

народные депутаты, депутаты Верховной рады АР Крым;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС;

родители троих и более детей младше 18 лет;

одинокие матери или родители, воспитывающие детей младше 18 лет;

опекуны, усыновители, приемные родители несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщал, кого из безработных украинцев призовут на военную службу первыми.

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