У Зеленского отреагировали на атаку Кремля дронами и обвинения украинцев в теракте

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на заявления российских властей, что Украина ночью 3 мая атаковала Кремль. В ОП заявляют, что наши силы обороны к этому не причастны.

В комментарии "BBC Украина" пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифров сказал, что не располагает информацией об атаках на Кремль и назвал заявления россиян "нагнетанием ситуации".

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих", — заметил Никифров.

Видео дня

Пресс-секретарь Зеленского добавил: "отдельно удивляет формулировка о государстве-террористе… Теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации до 9 мая, ожидаемый прием от наших противников".

Издание обратилось и за комментарием к секретарю СНБО Алексею Данилову. Он ответил: "Я это никак не комментирую".

Напомним, 3 мая российские паблики и российские СМИ опубликовали видео, на котором заметно, что дрон упал на крышу одной в башен Кремля. В частности, пресс-служба президента россии заявила, что этот удар был нанесен "киевским режимом". "Была предпринята попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента рф", — заявили в Кремле.

По данным россиян, для атаки использовали два дрона. Также в Кремле назвали этот инцидент "спланированной террористической акцией и покушением на президента" в канун Дня Победы и парада 9 мая.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!