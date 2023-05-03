У Зеленського відреагували на атаку Кремля дронами і звинувачення українців в теракті

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на заяви російської влади, що Україна вночі 3 травня атакувала Кремль. В ОП заявляють, що наші сили оборони до цього не причетні.

У коментарі "BBC Україна" прессекретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфров сказав, що не має інформації про атаки на Кремль та назвав заяви росіян "нагнітанням ситуації".

"Як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", – зауважив Нікіфров.

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Прессекретар Зеленського додав: "окремо дивують формулювання держави-терориста… Теракт – це зруйновані під'їзди будинків у Дніпрі та Умані, або ракета, запущена у людей, які намагались евакуюватися на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня, очікуваний прийом від наших супротивників".

Видання звернулося й за коментарем до секретаря РНБО Олексія Данілова. Він відповів: "Я це ніяк не коментую".

Нагадаємо, 3 травня російські пабліки та російські ЗМІ опублікували відео, на якому помітно, що дрон впав на дах однієї в веж Кремля. Зокрема, пресслужба президента росії заявила, що цей удар було здійснено "київським режимом". "Було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента рф", – заявили у Кремлі.

За даними росіян, для атаки використали два дрони. Також у Кремлі назвали цей інцидент "спланованою терористичною акцією та замахом на президента" напередодні Дня Перемоги та параду 9 травня.

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