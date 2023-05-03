В Кремле ночью раздались два взрыва: россия обвинила украинцев в покушении на путина (видео)

На россии заявили, что Украина ночью 3 мая запустила два беспилотника в сторону Кремля, пытаясь атаковать администрацию российского диктатора владимира путина. Власти рф заявили, что "в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий" дроны вывели из строя.

Сам путин, отмечают в Кремле, не пострадал, его рабочий график не изменился. "российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда сочтет нужным", — говорится в заявлении Кремля.

Отмечается следующее: "Кремль атаковали два беспилотника. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. В результате их падения и разлета осколков пострадавших и материальный ущерб нет".

Видео дня

Пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков добавил, что атака беспилотников "не повлияет на проведение парада 9 мая".

российские издания пишут, что ночью 3 мая Телеграм-канал "Соседи. Якиманка-Замоскворечье" опубликовал видео, снятое со стороны Большого Каменного моста. Это видео сопровождалось комментарием: "Хлопок по силе походил на грохот грома, пишут соседи с улицы Серафимовича. Также жители дома на набережной видели людей с фонариками у Кремлевской стены после хлопка. Подсветка Кремля и Кремлевской набережной сейчас выключена".

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После этого сообщения российские власти никак не комментировали события. Лишь после обеда росСМИ начали публиковать сообщения, что в ночь на среду была попытка нанести удары беспилотниками по кремлевской резиденции путина. В частности, распространяется заявление Кремля, что расценивают это как "предсказуемую атаку для покушения на путина" и как "спланированную террористическую акцию" в канун Дня Победы и парада 9 мая. В Кремле к тому же начали угрожать ответными мерами.

Видео попадания дрона по Кремлю:

Напомним, в ночь на 3 мая в Темрюкском районе Краснодарского края в поселке Волна возле порта Тамань вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. россияне заявляли об атаке дронов.

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