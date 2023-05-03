Попали дроны: Возле Крымского моста в Краснодарском крае горит нефтебаза (видео)
В Темрюкском районе Краснодарского края в поселке Волна у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен самый высокий ранг сложности.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что загорелся резервуар с нефтепродуктами, а пожар имеет более высокий ранг сложности. Предварительно в результате происшествия никто не пострадал.
Также сообщили, что в порту Тамань, расположенном в поселке Волна, горит резервуар со смазочным маслом, а предварительной причиной пожара может быть атака беспилотника. Поселок Волна находится рядом с Керченским мостом. Очевидцы показали, как выглядит пожар, который виден даже с Крымского моста.
Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно производственного комплекса.
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