Попали дроны: Возле Крымского моста в Краснодарском крае горит нефтебаза (видео)

В Темрюкском районе Краснодарского края в поселке Волна у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен самый высокий ранг сложности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что загорелся резервуар с нефтепродуктами, а пожар имеет более высокий ранг сложности. Предварительно в результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщили, что в порту Тамань, расположенном в поселке Волна, горит резервуар со смазочным маслом, а предварительной причиной пожара может быть атака беспилотника. Поселок Волна находится рядом с Керченским мостом. Очевидцы показали, как выглядит пожар, который виден даже с Крымского моста.

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Напомним, ранее в российской Арамиле загорелось здание научно производственного комплекса.

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