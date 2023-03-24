Масштабный пожар в российской Арамиле: загорелось здание научно-производственного комплекса (видео)

В российском городе Арамиль (Свердловская область) разгорелся масштабный пожар в здании научно-производственного комплекса. Пожарные не могут потушить разгоревшийся на площади около четырех тысяч квадратных метров огонь.

Местные СМИ и паблики сообщают, что горит здание лакокрасочных изделий на территории ОАО "Научно-производственный холдинг "ВМП".

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"Тушение осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью", - сообщили в управлении МЧС Свердловской области. Тушение пожара осложняется также из-за сильного задымления.

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Отмечается, что из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших нет.

В МЧС говорят: "С огнем борются 82 человека и 27 единиц пожарной техники. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на склад с легковоспламеняющимися веществами. Под влиянием высоких температур произошел обвал стены здания на площади 100 м. кв. Внутри здания происходят хлопки емкостей из ЛВР. Для разведки обстановки задействована беспилотная авиационная система".

Научно-производственный холдинг "ВМП" занимается производством антикоррозионных материалов для металла и бетона, огнезащитных составов, полимерных напольных покрытий, металлических порошков. ВМП объединяет производственные, торговые и сервисные организации.

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