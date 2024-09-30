День захисників і захисниць України 1 жовтня 2024: привітання українською та вітальні листівки

День захисників і захисниць України у 2024 році відзначається 1 жовтня. Це свято покликане вшанувати всіх, хто захищає нашу державу, незалежно від роду та віку.

Раніше це свято відзначали 14 жовтня, приурочивши його до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Однак, з 2023 року, у зв'язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, дату святкування перенесли на 1 жовтня.

День захисників і захисниць України – це день подяки всім військовим, які захищають нашу країну, а також усім тим, хто долучається до підтримки армії та ветеранів. Це свято є символом єдності українського народу та його незламності.

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Це день, коли ми дякуємо всім, хто віддав життя за Україну, а також тим, хто продовжує боротися за нашу свободу. І це день, коли ми демонструємо свою підтримку військовим, які захищають нашу державу.

Короткі привітання з Днем захисників і захисниць України 2024 року

Шановні захисники та захисниці! Низький уклін за вашу мужність та відданість Україні. Дякуємо за захист!

Герої, ви – наше натхнення та гордість. Вічна шана за вашу службу!

З Днем захисника України! Ваша сила духу – приклад для нас усіх. Дякуємо за вашу незламність!

Слава ЗСУ! Ви – надійний щит України. Бажаємо вам міцного здоров’я та швидкої перемоги!

Щиро вітаємо з Днем захисника України! Ваша відвага – наша сила. Дякуємо за все!

З Днем захисника України! Ви – справжні патріоти. Нехай швидше настане перемога!

Слава ЗСУ! Низький уклін за вашу службу. Ви – гордість нашої нації!

З Днем захисника України! Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя та якнайшвидшого повернення додому!

Героям слава! Ваша відданість Україні – безцінна. Дякуємо за все, що ви робите!

З Днем захисника України! Нехай перемога буде за нами!

Листівки з Днем захисників і захисниць

Картинки до Дня захисників українською мовою

Картинки до Дня захисників українською мовою

Картинки до Дня захисників українською мовою

Картинки до Дня захисників українською мовою

Картинки до Дня захисників українською мовою

Привітання у прозі до Дня захисників і захисниць України:

Захисники і захисниці України! Від щирого серця вітаємо вас зі святом! Ваша відвага, стійкість та самовідданість є прикладом для нас усіх. Бажаємо вам міцного здоров’я, незламного духу, швидкої перемоги та мирного неба над головою!

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Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто став на захист нашої держави. Ви – справжні герої, які боронять нашу свободу та незалежність. Дякуємо вам за все, що ви робите. Нехай удача завжди супроводжує вас у всіх ваших починаннях! Перемоги!

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З Днем захисника України! Ваша служба – це подвиг, який ми ніколи не забудемо. Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та якнайшвидшого повернення додому. Нехай ваша сім’я завжди буде вашим надійним тилом!

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Шановні захисники! Ви – справжні лицарі нашого часу. Ваша відданість своїй справі викликає в нас глибоку повагу. Бажаємо вам завжди залишатися сильними, мужніми та незламними. Нехай перемога буде на вашому боці!

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У цей святковий день ми з усього серця дякуємо вам за вашу службу. Ви – гордість нашої нації. Бажаємо вам мирного неба, міцного здоров’я та щастя. Нехай кожен день приносить вам лише добрі новини! Швидшої перемоги та повернення додому!

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