День защитников и защитниц Украины 1 октября 2024 года: поздравления на украинском и открытки с праздником
День защитников и защитниц Украины в 2024 году отмечается 1 октября. Этот праздник призван почтить всех, кто защищает наше государство независимо от рода и возраста.
Ранее этот праздник отмечали 14 октября, приурочив его к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Однако с 2023 года, в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, дату празднования перенесли на 1 октября.
День защитников и защитниц Украины – это день благодарности всем военным, защищающим нашу страну, а также всем тем, кто приобщается к поддержке армии и ветеранов. Этот праздник является символом единства украинского народа и его несокрушимости.
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Это день, когда мы благодарим всех, кто отдал жизнь за Украину, а также тех, кто продолжает бороться за нашу свободу. И это день, когда мы демонстрируем свою поддержку военным, защищающим наше государство.
Короткие поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в 2024 году
- Шановні захисники та захисниці! Низький уклін за вашу мужність та відданість Україні. Дякуємо за захист!
- Герої, ви – наше натхнення та гордість. Вічна шана за вашу службу!
- З Днем захисника України! Ваша сила духу – приклад для нас усіх. Дякуємо за вашу незламність!
- Слава ЗСУ! Ви – надійний щит України. Бажаємо вам міцного здоров’я та швидкої перемоги!
- Щиро вітаємо з Днем захисника України! Ваша відвага – наша сила. Дякуємо за все!
- З Днем захисника України! Ви – справжні патріоти. Нехай швидше настане перемога!
- Слава ЗСУ! Низький уклін за вашу службу. Ви – гордість нашої нації!
- З Днем захисника України! Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя та якнайшвидшого повернення додому!
- Героям слава! Ваша відданість Україні – безцінна. Дякуємо за все, що ви робите!
- З Днем захисника України! Нехай перемога буде за нами!
Открытки с Днем защитников и защитниц
Поздравления в прозе ко Дню защитников и защитниц Украины:
Защитники и защитницы Украины! От всего сердца поздравляем вас с праздником! Ваша отвага, стойкость и самоотверженность является примером для всех нас. Желаем вам крепкого здоровья, несокрушимого духа, скорой победы и мирного неба над головой!
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Сегодня мы чествуем всех, кто встал на защиту нашего государства. Вы – настоящие герои, защищающие нашу свободу и независимость. Спасибо вам за все, что вы делаете. Пусть удача всегда сопровождает вас во всех ваших начинаниях! Победы!
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С Днем защитника Украины! Ваша служба – это подвиг, который мы никогда не забудем. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и скорейшего возвращения домой. Пусть ваша семья будет всегда вашим надежным тылом!
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Уважаемые защитники! Вы – настоящие рыцари нашего времени. Ваша преданность своему делу вызывает у нас глубокое уважение. Желаем вам всегда оставаться сильными, мужественными и несокрушимыми. Пусть победа будет на вашей стороне!
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В этот праздничный день мы благодарим вас за вашу службу. Вы – гордость нашей нации. Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья и счастья. Пусть каждый день приносит вам только хорошие новости! Скорейшая победа и возвращение домой!
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