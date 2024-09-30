День защитников и защитниц Украины 1 октября 2024 года: поздравления на украинском и открытки с праздником

День защитников и защитниц Украины в 2024 году отмечается 1 октября. Этот праздник призван почтить всех, кто защищает наше государство независимо от рода и возраста.

Ранее этот праздник отмечали 14 октября, приурочив его к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Однако с 2023 года, в связи с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь, дату празднования перенесли на 1 октября.

День защитников и защитниц Украины – это день благодарности всем военным, защищающим нашу страну, а также всем тем, кто приобщается к поддержке армии и ветеранов. Этот праздник является символом единства украинского народа и его несокрушимости.

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Это день, когда мы благодарим всех, кто отдал жизнь за Украину, а также тех, кто продолжает бороться за нашу свободу. И это день, когда мы демонстрируем свою поддержку военным, защищающим наше государство.

Короткие поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в 2024 году

Шановні захисники та захисниці! Низький уклін за вашу мужність та відданість Україні. Дякуємо за захист!

Герої, ви – наше натхнення та гордість. Вічна шана за вашу службу!

З Днем захисника України! Ваша сила духу – приклад для нас усіх. Дякуємо за вашу незламність!

Слава ЗСУ! Ви – надійний щит України. Бажаємо вам міцного здоров’я та швидкої перемоги!

Щиро вітаємо з Днем захисника України! Ваша відвага – наша сила. Дякуємо за все!

З Днем захисника України! Ви – справжні патріоти. Нехай швидше настане перемога!

Слава ЗСУ! Низький уклін за вашу службу. Ви – гордість нашої нації!

З Днем захисника України! Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя та якнайшвидшого повернення додому!

Героям слава! Ваша відданість Україні – безцінна. Дякуємо за все, що ви робите!

З Днем захисника України! Нехай перемога буде за нами!

Открытки с Днем защитников и защитниц

Картинки ко Дню защитников на украинском языке

Картинки ко Дню защитников на украинском языке

Картинки ко Дню защитников на украинском языке

Картинки ко Дню защитников на украинском языке

Картинки ко Дню защитников на украинском языке

Поздравления в прозе ко Дню защитников и защитниц Украины:

Защитники и защитницы Украины! От всего сердца поздравляем вас с праздником! Ваша отвага, стойкость и самоотверженность является примером для всех нас. Желаем вам крепкого здоровья, несокрушимого духа, скорой победы и мирного неба над головой!

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Сегодня мы чествуем всех, кто встал на защиту нашего государства. Вы – настоящие герои, защищающие нашу свободу и независимость. Спасибо вам за все, что вы делаете. Пусть удача всегда сопровождает вас во всех ваших начинаниях! Победы!

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С Днем защитника Украины! Ваша служба – это подвиг, который мы никогда не забудем. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и скорейшего возвращения домой. Пусть ваша семья будет всегда вашим надежным тылом!

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Уважаемые защитники! Вы – настоящие рыцари нашего времени. Ваша преданность своему делу вызывает у нас глубокое уважение. Желаем вам всегда оставаться сильными, мужественными и несокрушимыми. Пусть победа будет на вашей стороне!

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В этот праздничный день мы благодарим вас за вашу службу. Вы – гордость нашей нации. Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья и счастья. Пусть каждый день приносит вам только хорошие новости! Скорейшая победа и возвращение домой!

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