Грошова компенсація замість 'Пакунка малюка': які виплати передбачені у 2025 році

Кабінет Міністрів України відновив виплату грошової компенсації за програмою "Пакунок малюка". Це дозволить батькам безперешкодно отримувати фінансову допомогу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. За словами нардепа, кошти, які надаватиме держава, можна буде використати виключно в магазинах, що беруть участь у спеціальній програмі.

Фінансову допомогу виплачуватимуть через ПриватБанк, але згодом до процесу планують долучити й інші банки.

Також до вересня 2025 року має бути створена спеціальна система для спрощеного обліку виплат і допомоги.

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"Пакунок малюка" 2025 – хто може отримати?

Набір надається:

біологічним батькам;

усиновлювачам;

патронатним вихователям;

батькам-вихователям.

"Пакунок малюка" видається одразу після народження дитини, ще під час перебування породіллі у пологовому будинку. Якщо у медзакладі комплекти відсутні, їх можна замовити через органи соцзахисту або у ЦНАПі за місцем проживання. Подати заявку необхідно впродовж 30 днів з моменту народження дитини.

Якщо дитина народилася поза медичним закладом, батьки повинні подати:

заяву;

свідоцтво про народження;

довідку про факт народження, яку можна отримати в медичному закладі.

Грошова компенсація замість "Пакунка малюка" – скільки виплатять?

Щоб отримати компенсацію у грошовій формі, потрібно відмовитися від "Пакунка малюка" ще в пологовому будинку або у найближчому відділенні соцзахисту.

Звернення слід подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. Подати заявку можна:

надіславши заяву та необхідні документи поштою до відповідного органу соцзахисту;

під час оформлення комплексної послуги "єМалятко".

Розмір виплати складає три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років. У 2025 році ця сума становитиме 7 689 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про допомогу при народженні другої дитини, а саме, на що можна розраховувати в 2025 році.

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