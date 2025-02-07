Денежная компенсация вместо 'Пакунка малюка': какие выплаты предусмотрены в 2025 году

Кабинет Министров Украины возобновил выплату денежной компенсации по программе "Пакунок малюка". Это позволит родителям беспрепятственно получать финансовую помощь.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По словам нардепа, средства, которые будет предоставлять государство, можно использовать исключительно в магазинах, участвующих в специальной программе.

Финансовая помощь будет выплачиваться через ПриватБанк, но впоследствии к процессу планируют привлечь и другие банки.

Также до сентября 2025 г. должна быть создана специальная система для упрощенного учета выплат и пособий.

Читайте также: Государственная помощь на детей в 2025 году: размер выплат и кто может получить

"Пакунок малюка" 2025 – кто может получить?

Набор предоставляется:

биологическим родителям;

усыновителям;

патронатным воспитателям;

родителям-воспитателям.

"Пакунок малюка" выдается сразу после рождения ребенка, еще во время пребывания роженицы в роддоме. Если в медучреждении отсутствуют комплекты, их можно заказать через органы соцзащиты или в ЦНАПе по месту жительства. Подать заявку необходимо в течение 30 дней с момента рождения ребенка.

Если ребенок родился вне медицинского учреждения, родители должны подать:

заявление;

свидетельство о рождении;

справка о факте рождения, которую можно получить в медицинском учреждении.

Денежная компенсация вместо "Пакунок малюка" – сколько выплатят?

Чтобы получить компенсацию в денежной форме, нужно отказаться от "Пакунок малюка" еще в роддоме или в ближайшем отделении соцзащиты.

Обращение следует подать не позднее 12 месяцев после рождения ребенка. Подать заявку можно:

отправив заявление и необходимые документы по почте в соответствующий орган соцзащиты;

при оформлении комплексной услуги "єМалятко".

Размер выплаты составляет три прожиточных минимума для детей младше шести лет. В 2025 году эта сумма составит 7689 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали о помощи при рождении второго ребенка, а именно, на что можно рассчитывать в 2025 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!