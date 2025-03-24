Грошова допомога від Чехії: як українці можуть отримати до 5 тисяч доларів

Українці можуть подати заявки на грантову програму від Чеської гуманітарної організації "Людина в біді" до 31 березня 2025 року. Реєстрація на отримання фінансової допомоги відкрита для жителів трьох регіонів.

Цю інформацію надає пресслужба гуманітарної організації. Вона пропонує гранти від 2 до 5 тисяч доларів для підтримки розвитку підприємництва серед українців під час війни. Мікрогранти також доступні для тих, хто бажає навчитися створювати бізнес.

Програма поширюється на наступні області:

Дніпропетровська

Харківська

Миколаївська

У межах проєкту передбачено надання таких видів допомоги:

до 2 тисяч доларів – для осіб з обмеженими економічними можливостями, на навчання або перекваліфікацію;

до 4 тисяч доларів – для осіб з обмеженими фінансовими ресурсами на розвиток бізнесу в громадах;

до 5 тисяч доларів – для мікро- та малих підприємств, якщо вони забезпечують робочі місця для вразливих категорій громадян.

Читайте також: Українці можуть отримати нову фінансову допомогу до 20 тис. грн: хто має право

Усі учасники програми зможуть отримати доступ до офлайн або онлайн навчання, яке триватиме протягом шести місяців.

Як подати заявку на грант для бізнесу

Щоб отримати грант, бажаючі повинні подати заявку, заповнивши онлайн-форму до 31 березня 2025 року.

Організатори наголошують, що особлива увага буде приділена найбільш вразливим категоріям населення. Пріоритет у відборі отримають:

особи з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

самотні матері, батьки, опікуни;

особи віком від 50 до 60 років (передпенсійний вік);

представники етнічних меншин;

учасники бойових дій (УБД).

Для отримання додаткової інформації можна звертатися за такими контактами:

електронна пошта: [email protected]

телефон гарячої лінії: 0 800 210 174

Раніше ми розповідали про фінансову підтримку до 3 тисяч доларів для українців.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!