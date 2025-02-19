Фінансова підтримка до 3 тис. доларів: хто з українців може отримати допомогу

У одному з українських регіонів підприємці можуть отримати фінансову підтримку у вигляді гранту розміром 3 000 доларів. Допомогу надає благодійний фонд "Право на захист".

Як повідомляє УВКБ ООН, ця ініціатива реалізується за підтримки Швейцарії. 27 підприємців Харківщини отримають грантову допомогу в розмірі $3 000 від фонду.

"Організація запустила спеціальну програму "Право на бізнес: гранти на відновлення постраждалих мікропідприємств", – йдеться у заяві.

Для участі у програмі заявники мають відповідати таким критеріям:

Надати докази пошкодження бізнесу внаслідок війни.

Розробити план відновлення діяльності з чіткою стратегією щодо ринку та клієнтів.

Мати попередній досвід у сфері підприємництва.

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Подати заявку можуть власники бізнесу, який постраждав через бойові дії, а також підприємства, зареєстровані в Харкові або області, за винятком територій, де наразі тривають активні воєнні дії.

Перевага надаватиметься підприємствам, що планують створити нові робочі місця, а також представникам вразливих категорій населення.

Як подати заявку?

Українці, які хочуть отримати фінансову допомогу, можуть заповнити анкету.

Отримані кошти можна використати для:

придбання обладнання, необхідного для відновлення бізнесу;

закупівлі матеріалів і сировини для продовження діяльності;

закупівлі товару для подальшої реалізації.

Усі учасники відбору отримають офіційне сповіщення про результати електронною поштою. Розсилка відповідей триватиме з 24.02.2025 до 28.02.2025, незалежно від того, схвалена заявка чи ні.

Через 30 днів після завершення проєкту представники Фонду здійснять виїзну перевірку, щоб оцінити, як було використано кошти та яких результатів досяг бізнес.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримати нову фінансову допомогу до 20 тис. грн.

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