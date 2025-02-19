Финансовая поддержка до 3 тыс. долларов: кто из украинцев может получить помощь

В одном из украинских регионов предприниматели могут получить финансовую поддержку в виде гранта в размере 3 000 долларов. Помощь оказывает благотворительный фонд "Право на защиту".

Эта инициатива реализуется при поддержке Швейцарии. 27 предпринимателей Харьковской области получат грантовую помощь в размере $3000 от фонда.

"Организация запустила специальную программу "Право на бизнес: гранты на восстановление пострадавших микропредприятий", – говорится в заявлении.

Для участия в программе заявители должны соответствовать следующим критериям:

Предоставить доказательства повреждения бизнеса в результате войны.

Разработать план возобновления деятельности с четкой стратегией по рынку и клиентам.

Иметь опыт в сфере предпринимательства.

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Подать заявку могут владельцы бизнеса, пострадавшего из-за боевых действий, а также предприятия, зарегистрированные в Харькове или области, за исключением территорий, где продолжаются активные военные действия.

Предпочтение будет отдаваться предприятиям, планирующим создать новые рабочие места, а также представителям уязвимых категорий населения.

Как подать заявку?

Украинцы, желающие получить финансовую помощь, могут заполнить анкету.

Полученные средства можно использовать для:

приобретение оборудования, необходимого для возобновления бизнеса;

закупки материалов и сырья для продолжения деятельности;

закупки товара для последующей реализации

Все участники отбора получат официальное уведомление о результатах по электронной почте. Рассылка ответов будет продолжаться с 24.02.2025 по 28.02.2025, независимо от того, одобрена заявка или нет.

Через 30 дней после завершения проекта представители Фонда проведут выездную проверку, чтобы оценить, как были использованы средства и каких результатов достиг бизнес.

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