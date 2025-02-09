Нова фінансова допомога для українців: що потрібно для отримання 9 000 грн

У лютому 2025 року українці, які постраждали внаслідок російської агресії та потребують фінансової підтримки на лікування, зможуть отримати допомогу від благодійного фонду "Карітас. Волноваха". В рамках нової ініціативи буде надано одноразову грошову виплату.

Про це повідомляє сам фонд. Згідно з інформацією організації, допомога передбачає виплату гранту в розмірі 9 000 грн. Подати заявку на отримання коштів зможуть тяжкохворі мешканці двох громад Волноваського району Донецької області, які перебувають під контролем України:

Великоновосілківська територіальна громада;

Комарська територіальна громада.

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Щоб отримати фінансову допомогу від благодійного фонду "Карітас. Волноваха", громадяни повинні надати медичні документи, які підтверджують наявність захворювання. Виділені кошти можна використати виключно на медичні потреби, зокрема:

оплату лікування;

проведення операцій;

придбання необхідних медикаментів;

діагностику та обстеження;

реабілітаційні заходи.

Ця фінансова підтримка надається в рамках проєкту, що реалізується за фінансування МБФ "Карітас Німеччини" за сприяння GFFO (Міністерства закордонних справ Німеччини).

Для реєстрації на отримання допомоги слід звернутися на гарячу лінію фонду за телефоном:

0800 336 734 (у будні дні з 9:30 до 16:00).

"Внутрішньо переміщені особи, які покинули територію Волноваського району, не мають можливості взяти участь у програмі", – зазначено в повідомленні.

Фінансова допомога надається шляхом переказу коштів на рахунок IBAN.

Отримувачі зобов’язані відзвітувати про використання грошей, надавши фіскальні чеки за придбані медикаменти та отримані медичні послуги. Це необхідно зробити протягом двох місяців з моменту отримання виплати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про допомогу в 7 тисяч грн для українців.

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