Допомога в 7 тисяч грн для українців: хто отримає гроші та як подати заявку
З 3 лютого 2025 року українські фермери можуть почати подавати заявки на отримання державної дотації через Державний аграрний реєстр (ДАР). Виплати становитимуть 7 000 грн на одну корову та 2 000 грн на козу або вівцю, але ця допомога надається лише тим, хто не отримував дотацій у 2024 році.
Про це повідомило Міністерство аграрної політики України. Метою програми є підтримка фермерів у покритті витрат на утримання худоби, стимулювання розвитку тваринництва та допомога малим і середнім виробникам.
У 2025 році на дотацію можуть розраховувати лише ті фермери, які не отримували її у 2024 році. Бюджетна допомога передбачена для аграріїв, що займаються утриманням корів, кіз та овець.
7 000 грн на кожну тварину – для власників від 3 до 100 корів різних напрямів продуктивності (молочних, м'ясних тощо); 2 000 грн на кожну голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз або овець у кількості від 5 до 500 голів.
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Дотація надається один раз на рік, а кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок отримувача. Для отримання державної допомоги необхідно виконати кілька основних вимог:
- Кількість тварин: для корів – від 3 до 100, для кіз і овець – від 5 до 500 голів.
- Відсутність отримання дотації у 2024 році: якщо аграрій вже отримував дотацію в попередньому році, він не зможе подати заявку на 2025-й, оскільки відповідні напрямки у Державному аграрному реєстрі будуть деактивовані.
- Реєстрація в Державному аграрному реєстрі: подати заявку можна лише через цей реєстр, що є офіційною онлайн-платформою для підтримки фермерських господарств.
- Документація: фермери повинні надати підтвердження про наявність худоби та відповідність умовам програми.
- Географічні обмеження: заявка може бути подана лише аграріями, які проживають у неокупованих територіях, окрім зон активних бойових дій.
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Як подати заявку на отримання дотації:
- Увійти в Державний аграрний реєстр: для цього потрібно зайти на сайт dar.gov.ua та авторизуватися через електронний цифровий підпис (ЕЦП) або BankID.
- Заповнити анкету: вказати свої особисті дані, а також інформацію про господарство, включаючи кількість худоби, що належить.
- Прикріпити необхідні документи: подати довідку про наявність поголів’я від Держпродспоживслужби, виписку з Єдиного державного реєстру тварин та банківські реквізити для отримання коштів.
- Подати заявку: після перевірки даних система підтвердить подання заявки.
- Очікувати виплати: після перевірки документів органи державної влади ухвалять рішення про надання дотації, і кошти будуть перераховані на зазначений банківський рахунок.
Ця програма є частиною загальної стратегії державної підтримки фермерів України. Тваринництво є важливим сектором сільського господарства, що забезпечує країну молочними та м’ясними продуктами, а також іншими товарами тваринного походження.
Що ще слід врахувати:
- Дотація надається лише один раз і не автоматично продовжується на наступні роки.
- Фермери, які вже отримали дотації в 2024 році, не мають права подавати заявку на отримання допомоги у 2025-му.
- Заявки приймаються виключно через Державний аграрний реєстр, і подавати паперові заявки не потрібно.
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