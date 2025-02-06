Допомога в 7 тисяч грн для українців: хто отримає гроші та як подати заявку

З 3 лютого 2025 року українські фермери можуть почати подавати заявки на отримання державної дотації через Державний аграрний реєстр (ДАР). Виплати становитимуть 7 000 грн на одну корову та 2 000 грн на козу або вівцю, але ця допомога надається лише тим, хто не отримував дотацій у 2024 році.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики України. Метою програми є підтримка фермерів у покритті витрат на утримання худоби, стимулювання розвитку тваринництва та допомога малим і середнім виробникам.

У 2025 році на дотацію можуть розраховувати лише ті фермери, які не отримували її у 2024 році. Бюджетна допомога передбачена для аграріїв, що займаються утриманням корів, кіз та овець.

7 000 грн на кожну тварину – для власників від 3 до 100 корів різних напрямів продуктивності (молочних, м'ясних тощо); 2 000 грн на кожну голову – для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз або овець у кількості від 5 до 500 голів.

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Дотація надається один раз на рік, а кошти перераховуються безпосередньо на банківський рахунок отримувача. Для отримання державної допомоги необхідно виконати кілька основних вимог:

Кількість тварин: для корів – від 3 до 100, для кіз і овець – від 5 до 500 голів. Відсутність отримання дотації у 2024 році: якщо аграрій вже отримував дотацію в попередньому році, він не зможе подати заявку на 2025-й, оскільки відповідні напрямки у Державному аграрному реєстрі будуть деактивовані. Реєстрація в Державному аграрному реєстрі: подати заявку можна лише через цей реєстр, що є офіційною онлайн-платформою для підтримки фермерських господарств. Документація: фермери повинні надати підтвердження про наявність худоби та відповідність умовам програми. Географічні обмеження: заявка може бути подана лише аграріями, які проживають у неокупованих територіях, окрім зон активних бойових дій.

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Як подати заявку на отримання дотації:

Увійти в Державний аграрний реєстр: для цього потрібно зайти на сайт dar.gov.ua та авторизуватися через електронний цифровий підпис (ЕЦП) або BankID. Заповнити анкету: вказати свої особисті дані, а також інформацію про господарство, включаючи кількість худоби, що належить. Прикріпити необхідні документи: подати довідку про наявність поголів’я від Держпродспоживслужби, виписку з Єдиного державного реєстру тварин та банківські реквізити для отримання коштів. Подати заявку: після перевірки даних система підтвердить подання заявки. Очікувати виплати: після перевірки документів органи державної влади ухвалять рішення про надання дотації, і кошти будуть перераховані на зазначений банківський рахунок.

Ця програма є частиною загальної стратегії державної підтримки фермерів України. Тваринництво є важливим сектором сільського господарства, що забезпечує країну молочними та м’ясними продуктами, а також іншими товарами тваринного походження.

Що ще слід врахувати:

Дотація надається лише один раз і не автоматично продовжується на наступні роки. Фермери, які вже отримали дотації в 2024 році, не мають права подавати заявку на отримання допомоги у 2025-му. Заявки приймаються виключно через Державний аграрний реєстр, і подавати паперові заявки не потрібно.

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