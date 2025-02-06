Помощь в 7 тысяч грн для украинцев: кто получит деньги и как подать заявку

С 3 февраля 2025 г. украинские фермеры могут начать подавать заявки на получение государственной дотации через Государственный аграрный реестр (ГАР). Выплаты составят 7 000 грн. на одну корову и 2 000 грн. на козу или овцу, но эта помощь предоставляется только тем, кто не получал дотаций в 2024 году.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины. Целью программы является поддержка фермеров в возмещении расходов на содержание скота, стимулирование развития животноводства и помощь малым и средним производителям.

В 2025 году на дотацию могут рассчитывать только фермеры, которые не получали ее в 2024 году. Бюджетная помощь предназначена для аграриев, занимающихся содержанием коров, коз и овец.

7 000 грн на каждое животное – для владельцев от 3 до 100 коров разных направлений продуктивности (молочных, мясных и т.п.); 2 000 грн на каждую голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз или овец в количестве от 5 до 500 голов.

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Дотация предоставляется один раз в год, а денежные средства перечисляются непосредственно на банковский счет получателя. Для получения государственной помощи необходимо выполнить несколько основных требований:

Количество животных: для коров – от 3 до 100, для коз и овец – от 5 до 500 голов. Отсутствие получения дотации в 2024 году: если аграрий уже получал дотацию в предыдущем году, он не сможет подать заявку на 2025 год, поскольку соответствующие направления в Государственном аграрном реестре будут деактивированы. Регистрация в Государственном аграрном реестре: подать заявку можно только через этот реестр, являющийся официальной онлайн-платформой для поддержки фермерских хозяйств. Документация: фермеры должны предоставить подтверждение о наличии скота и соответствии условиям программы. Географические ограничения: заявка может быть подана только аграриями, проживающими в неоккупированных территориях, кроме зон активных боевых действий.

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Как подать заявку на получение дотации:

Войти в Государственный аграрный реестр: для этого нужно зайти на сайт dar.gov.ua и авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или BankID. Заполнить анкету: указать свои личные данные, а также информацию о хозяйстве, включая количество принадлежащего скота. Прикрепить необходимые документы: подать справку о наличии поголовья от Госпродпотребслужбы, выписку из Единого государственного реестра животных и банковские реквизиты для получения средств. Подать заявку: после проверки данных система подтвердит подачу заявки. Ожидать выплаты: после проверки документов органы государственной власти примут решение о предоставлении дотации, и средства будут перечислены на указанный банковский счет.

Программа является частью общей стратегии государственной поддержки фермеров Украины. Животноводство является важным сектором сельского хозяйства, обеспечивающим страну молочными и мясными продуктами, а также другими товарами животного происхождения.

Что еще следует учесть:

Дотация предоставляется только один раз и не автоматически продлевается на следующие годы. Фермеры, уже получившие дотации в 2024 году, не имеют права подавать заявку на получение помощи в 2025-м. Заявки принимаются исключительно через Государственный аграрный реестр и подавать бумажные заявки не нужно.

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