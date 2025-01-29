Субсидію на житло видадуть далеко не всім ВПО: розкрито ключову умову для отримання допомоги

Українські переселенці мають можливість оформити субсидію на оренду житла, але для цього необхідно укласти договір оренди. Крім того, витрати на житло повинні перевищувати 30% від загального доходу сім'ї. При розрахунку субсидії також враховуватиметься сума податків для фізичних осіб.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час онлайн-презентації результатів роботи відомства. Вона також наголосила, що субсидію зможуть отримати виключно ті, хто офіційно уклав договір оренди житла.

"Щодо того, хто має здавати (житло. – ред.). Для нас взагалі не важливо, чи це ФОП, чи якась компанія, яка здає в оренду житло. Це може будь-яка людина, у якої є житло і вона готова його здати в оренду. Але договір має бути офіційним, письмовим, форма його є затверджена – для того, щоб, по-перше, забезпечити права як орендаря, так і орендодавця", – наголосила міністерка.

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Вона підкреслила, що укладений договір забезпечує орендарю захист від виселення до закінчення терміну оренди. Для орендодавця це, по-перше, гарантія повернення майна у належному стані, а по-друге, впевненість у відсутності додаткових витрат на сплату податків.

Оксана Жолнович також пояснила, що держава прагне раціонально використовувати ресурси для зміцнення своєї обороноздатності. Тому фінансування не отримають ті, хто діє неофіційно, адже всі фінансові процеси мають бути прозорими та легальними.

"Ринок, який сьогодні є, фактично оптимізує податки. І для того, щоб допомогти орендарям подолати цю практику, яка склалася роками, ми у вартості субсидії закладаємо вартість податків. При цьому вартість податків не для ФОП, а для фізичної особи – тобто 19% ПДФО плюс 5% військового збору. Ми враховуємо цей податок, бо для нас дуже важливо, щоб усе відбувалося офіційно", – розповіла міністерка.

Такі видатки не лише сприяють тому, щоб українці з низькими доходами могли сплачувати за оренду житла, але й забезпечують надходження до місцевих бюджетів. Це, у свою чергу, заохочуватиме громади приймати більше внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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"Є ще й дуже важлива складова, тому що ці податки не повертаються в державний бюджет: ми з держбюджету виплачуємо, але податок піде в місцевий бюджет і він наповнить місцеву громаду, допоможе розвивати місцеві сервіси. Це такий таргетований оборот грошей, який є у громади і стимулюватиме приймати в себе ВПО, тому що це для них додатковий дохід", – підкреслила очільниця Мінсоцу.

Розмір субсидії розраховуватимуть індивідуально для кожного регіону. При цьому враховуватимуть як доходи родини, так і частку цих доходів, яка витрачається на оренду, а також особливості місцевого ринку нерухомості. В результаті, для сімей із нижчими доходами покриватиметься менша частка.

"Є родина, наприклад, з трьох людей, які отримують по 10 тис. грн зарплати, але є маленька дитина, тобто разом 20 тис. грн. І 10 тис. грн вони витрачають на оренду житла. Для того, щоб їм розрахувати субсидію, ми беремо їхній дохід (20 тис. грн) і дивимось, що оренда більш ніж 30% від їхнього доходу. І ми покриватимемо розрахунок між орендою 10 тис. і тими 30%, які ми їм вирахуємо. Як вони будуть вирахувані: це гранична ринкова вартість квадратного метра в кожному регіоні, кількість осіб, які проживають у квартирі, та норматив житла на кожну людину. Приблизно як і субсидія на житлово-комунальні послуги", – розповіла Оксана Жолнович.

Раніше ми розповідали, як отримати житлову субсидію на понаднормову житлову площу.

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