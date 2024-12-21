Як отримати житлову субсидію на понаднормову житлову площу

Норматив житлової площі для призначення субсидії складає 13,65 м² на особу плюс 35,22 м² на домогосподарство. Таким чином, для однієї особи соціальна норма становить 48,87 м², для двох – 62,52 м², для трьох – 76,17 м².

Проте деякі категорії громадян можуть отримати субсидію на додаткову площу, що перевищує встановлені норми на 30%. До них належать:

- Неповнолітні особи

- Пенсіонери (за віком, через втрату годувальника, по інвалідності або за вислугою років)

- Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю

- Отримувачі соціальної допомоги, які не мають права на пенсію

- Непрацюючі особи пенсійного віку, які отримують тимчасову соціальну допомогу

Про це пише NV.ua.

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З урахуванням понаднормової площі субсидія може покривати: для однієї особи – до 63,53 м², для двох – до 81,27 м², для трьох – до 99 м².

Щоб отримати субсидію на додаткову площу, необхідно вказати свою належність до пільгової категорії в декларації. Якщо субсидія вже призначалася на понаднормову площу в неопалювальний період, вона автоматично перераховується на опалювальний сезон.

Важливо: перегляд субсидії на додаткову площу відбувається при зміні складу зареєстрованих осіб, складу сім'ї або появі нових джерел доходу. Про такі зміни необхідно повідомити протягом 30 календарних днів.

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