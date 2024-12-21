Как получить жилищную субсидию на сверхурочную жилую площадь

Норматив жилой площади для назначения субсидии составляет 13,65 м² на человека плюс 35,22 м² на домохозяйство. Таким образом, для одного человека социальная норма составляет 48,87 м², для двоих – 62,52 м², для трех – 76,17 м².

Однако некоторые категории граждан могут получить субсидию на дополнительную площадь, превышающую установленные нормы на 30%. К ним относятся:

- несовершеннолетние лица

- пенсионеры (по возрасту, из-за потери кормильца, по инвалидности или по выслуге лет)

- лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью

- получатели социальной помощи, не имеющие права на пенсию

- неработающие лица пенсионного возраста, получающие временную социальную помощь

Об этом пишет NV.ua.

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С учетом сверхурочной площади субсидия может покрывать: для одного человека – до 63,53 м², для двоих – до 81,27 м², для трех – до 99 м².

Для получения субсидии на дополнительную площадь необходимо указать свою принадлежность к льготной категории в декларации. Если субсидия уже назначалась на сверхурочную площадь в неотапливаемый период, она автоматически перечисляется на отопительный сезон.

Важно: пересмотр субсидии на дополнительную площадь происходит при изменении состава зарегистрированных лиц, составе семьи или появлении новых источников дохода. О таких изменениях необходимо сообщить в течение 30 календарных дней.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожали коммунальные услуги.

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