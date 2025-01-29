Субсидию на жилье выдадут далеко не всем ВПЛ: раскрыто ключевое условие для получения помощи

Украинские переселенцы имеют возможность оформить субсидию на аренду жилья, но для этого необходимо заключить договор аренды. Кроме того, расходы на жилье должны превышать 30% от общего дохода семьи. При расчете субсидии также будет учитываться сумма налогов для физических лиц.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время онлайн-презентации результатов работы ведомства. Она также отметила, что субсидию смогут получить исключительно те, кто официально заключил договор аренды жилья.

"Относительно того, кто должен сдавать (жилье. – ред.). Для нас вообще не важно, это ФЛП, или какая-то компания, которая сдает в аренду жилье. Это может любой человек, у которого есть жилье и он готов его сдать в аренду. Но договор должен быть официальным, письменным, форма его утверждена – для того, чтобы, во-первых, обеспечить права как арендатора, так и арендодателя", – подчеркнула министр.

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Она подчеркнула, что заключенный договор обеспечивает арендатору защиту от выселения до окончания срока аренды. Для арендодателя это, во-первых, гарантия возврата имущества в надлежащем состоянии, а во-вторых, уверенность в отсутствии дополнительных расходов на уплату налогов.

Оксана Жолнович также объяснила, что государство стремится рационально использовать ресурсы для укрепления своей обороноспособности. Поэтому финансирование не получат те, кто действует неофициально, ведь все финансовые процессы должны быть прозрачными и легальными.

"Рынок, который сегодня есть, фактически оптимизирует налоги. И для того, чтобы помочь арендаторам преодолеть эту практику, которая сложилась годами, мы в стоимости субсидии закладываем стоимость налогов. При этом стоимость налогов не для ФЛП, а для физического лица – то есть 19% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Мы учитываем этот налог, потому что для нас очень важно, чтобы все происходило официально", – рассказала министр.

Такие расходы не только способствуют тому, чтобы украинцы с низкими доходами могли платить за аренду жилья, но и обеспечивают поступления в местные бюджеты. Это, в свою очередь, будет поощрять общины принимать больше внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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"Есть еще и очень важная составляющая, потому что эти налоги не возвращаются в государственный бюджет: мы из госбюджета выплачиваем, но налог пойдет в местный бюджет и он наполнит местную общину, поможет развивать местные сервисы. Это такой таргетированный оборот денег, который есть у общины и будет стимулировать принимать у себя ВПЛ, потому что это для них дополнительный доход", – подчеркнула руководительница Минсоца.

Размер субсидии будут рассчитывать индивидуально для каждого региона. При этом будут учитывать как доходы семьи, так и долю этих доходов, которая тратится на аренду, а также особенности местного рынка недвижимости. В результате, для семей с низкими доходами будет покрываться меньшая доля.

"Есть семья, например, из трех человек, которые получают по 10 тыс. грн зарплаты, но есть маленький ребенок, то есть вместе 20 тыс. грн. И 10 тыс. грн они тратят на аренду жилья. Для того чтобы им рассчитать субсидию, мы берем их доход (20 тыс. грн) и смотрим, что аренда более чем 30% от их дохода. И мы будем покрывать расчет между арендой 10 тыс. и теми 30%, которые мы им вычислим. Как они будут высчитаны: это предельная рыночная стоимость квадратного метра в каждом регионе, количество лиц, проживающих в квартире, и норматив жилья на каждого человека. Примерно как и субсидия на жилищно-коммунальные услуги", – рассказала Оксана Жолнович.

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