Новая финансовая помощь для украинцев: что нужно для получения 9 000 грн

В феврале 2025 года украинцы, пострадавшие в результате российской агрессии и нуждающиеся в финансовой поддержке на лечение, смогут получить помощь от благотворительного фонда "Каритас. Волноваха". В рамках новой инициативы будет предоставлена единовременная денежная выплата.

Об этом сообщает сам фонд. Согласно информации организации, помощь предусматривает выплату гранта в размере 9000 грн. Подать заявку на получение средств смогут тяжелобольные жители двух общин Волновахского района Донецкой области, которые находятся под контролем Украины:

Великоновоселковское территориальное общество;

Комарская территориальная община.

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Чтобы получить финансовую помощь от благотворительного фонда "Каритас. Волноваха", граждане должны предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания. Выделенные средства можно использовать исключительно для медицинских нужд, в частности:

оплату лечения;

проведение операций;

приобретение необходимых медикаментов;

диагностику и обследование;

реабилитационные мероприятия.

Эта финансовая поддержка предоставляется в рамках проекта, реализуемого при финансировании МБФ "Каритас Германии" при содействии GFFO (Министерства иностранных дел Германии).

Для регистрации на получение пособия следует обратиться на горячую линию фонда по телефону:

0800 336 734 (в будние дни с 9:30 до 16:00).

"Внутри перемещенные лица, покинувшие территорию Волновахского района, не имеют возможности принять участие в программе", – говорится в сообщении.

Финансовая помощь предоставляется путем перевода средств на счет IBAN.

Получатели обязаны отчитаться об использовании денег, предоставив фискальные чеки за приобретенные медикаменты и полученные медицинские услуги. Это необходимо сделать в течение двух месяцев с момента получения выплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали о помощи в 7 тысяч гривен для украинцев.

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