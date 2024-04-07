Депутати розповіли, як планують заохочувати українців до мобілізації

Верховна Рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію №10449. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки сформував мотиваційну частину, щоб заохотити українців до мобілізації.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, Комітет пішов на зустріч Міноборони і залишив впровадження електронного кабінету як можливість, а не обов'язкову вимогу.

Окрім того, громадяни, які виявили бажання укласти контракт із Міноборони, зможуть обрати підрозділ із затвердженого Генштабом переліку. Також передбачено щомісячну додаткову виплату у розмірі, визначеному Кабміном.

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Військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у зоні бойових дій, виплачуватиметься одноразова винагорода у розмірі 70 000 гривень за кожні 30 сумарних днів такої служби. Також:

щомісячна виплата 10 000 гривень за особливості проходження служби для більшості військовослужбовців;

право на компенсацію 50% початкового внеску з іпотеки та додатково 100 000 гривень після першого та другого року служби;

відстрочка за штрафами, пені та відсотками за кредитами, крім житлових та автомобільних;

залік одного місяця служби за три в період безпосередньої участі в обороні країни.

За словами Фріз, остаточну редакцію мотиваційного пакета ухвалять на наступному засіданні Комітету. Сам же законопроєкт планують розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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