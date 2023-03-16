Дерматолог назвав складники фарб, які псують волосся: уникайте їх

Про густе та блискуче волосся мріють багато людей, однак генетичні особливості мають свої корективи. Навіть за наявності правильних засобів для догляду за волоссям, воно може зіпсуватися, стати рідким та ламким.

Ізраїльський дерматолог Йорам Харт розповів ресурсу Shefinds, які складники у фарбах для волосся псують його. За його словами, таких компонентів варто уникати.

Аміак є поширеним інгредієнтом у фарбах та використовується для розкриття кутикули. Він дозволяє фарбі проникнути в стрижень волосини, але може призвести до пошкодження, збільшити ламкість та витончення волосся.

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Перекис водню використовують з метою освітлити волосся, але компонент призводить до ламкості та пошкодження волосини.

Парабени – це консервант, який міститься у багатьох продуктах для фарбування та може пошкодити волосся і шкіру голови.

Сульфати використовуються для створення піни. Вони можуть позбавити волосся і шкіру голови натуральних масел, викликаючи пошкодження та стоншення.

PPD створює стійкий колір. Він також може викликати алергічну реакцію та пошкодити шкіру голови, що призведе до випадіння волосся.

Увага! Інформація у цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей та не призначена як медична рада чи рада зі здоров'я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим спеціалістом з питань, пов'язаних зі станом здоров'я.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся феном.

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