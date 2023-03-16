Дерматолог назвал составляющие красок, которые портят волосы: избегайте их

О густых и блестящих волосах мечтают многие, однако генетические особенности имеют свои коррективы. Даже при наличии правильных средств по уходу за волосами, они могут испортиться, стать редкими и ломкими.

Израильский дерматолог Йорам Харт рассказал ресурсу Shefinds, какие составляющие в красках для волос портят его. По его словам, таких компонентов следует избегать.

Аммиак является распространенным ингредиентом в красках и используется для раскрытия кутикулы. Он позволяет краске проникнуть в стержень волоса, но может привести к повреждению, увеличить ломкость и истончение волос.

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Перекись водорода используют для осветления волос, но компонент приводит к ломкости и повреждению волоса.

Парабены – это консервант, который содержится во многих окрасочных продуктах и может повредить волосы и кожу головы.

Сульфаты используются для создания пены. Они могут лишить волосы и кожу головы натуральных масел, вызывая повреждение и утончение.

PPD создает стойкий цвет. Он также может вызвать аллергическую реакцию и повредить кожу головы, что приведет к выпадению волос.

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