Діти будуть в захваті: рецепт піци на Геловін

Піца із моцарелою або адигейським сиром за рецептом від Shuba може стати чудовим доповненям до свята Гелловін, особливо якщо ви виріжете фігурки привидів. Діти точно будуть в захваті.

Інгредієнти:

Листкове тісто - 250 г.

Сир адигейський - 200 г.

Томати чері - 6 шт.

Перець болгарський червоний - 1/4 шт.

Паста томатна - 2 ст. ложки

Приправа "Італійські трави" (за смаком)

Оливкова олія – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Духовку розігрійте до 180 градусів.

2. Підготуйте деко або форму для випікання з пергаментом.

3. Тісто розкачайте в пласт діаметром близько 22 см.

4. Очистіть та наріжте перець та наріжте 1/4 частину перцю тонкими скибками або шматочками.

5. Кружальцями наріжте помідори.

6. Тісто викладіть тісто на деко чи у форму, збризніть олією, змастіть томатною пастою і викладіть шматочки помідорів і перцю.

7. Випікайте піцу 10 хвилин.

8. З сиру зробіть фігурки привидів із сиру.

9. Вийміть піцу з духовки, викладіть фігурки привидів таі випікайте ще 5-6 хвилин.

10. Витягніть готову піцу та посипте її базиліком або італійськими травами.

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