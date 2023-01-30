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Деруни з гарбуза та цибулі: незвичний простий рецепт

Билім Олена

Деруни з гарбуза та цибулі: незвичний простий рецепт

Гарбуз – дуже корисний та дієтичний овоч. Він багатий на каротин, вітаміни групи B, РР, Е, С, антиоксиданти, залізо, магній, калій, фосфор, цинк тощо.

Його можна додавати не лише у м'ясні страви, а й у салати та до десертів. UAPortal пропонує спробувати приготувати деруни з гарбуза.

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Для цієї страви вам потрібні такі продукти:

  • Гарбуз – 400 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик.
  • Яйце – 1 шт.
  • Петрушка подрібнена – столова ложка.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Сіль, чорний мелений перець – до смаку
  • Олія – кілька столових ложок

Як приготувати:

  1. Гарбуз помийте та очистіть від шкірки, м'якоть натріть на крупній терці, або пропустіть через м'ясорубку.
  2. Додайте дрібно порізану цибулину та вдавіть зубчик часнику, поперчіть й посоліть, всипте покришену петрушку.
  3. Потім додайте яйце й перемішайте. Всипте борошно та знову розмішайте.
  4. Розігрійте пательню, влийте олію й викладайте гарбузове тісто столовою ложку, трохи притискаючи деруни, аби вони не були "товстими".
  5. Обсмажуйте з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки.
  6. Коли будете викладати деруни на тарілку, то спочатку застеліть її паперовим рушником, аби він увібрав зайвий жир.
  7. Деруни з гарбуза можна подавати зі сметаною, або соусом.

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