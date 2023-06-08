Діти з Олешок познайомились з військовими ЗСУ, які передавали їм воду дроном: щемливе відео зустрічі

Через підрив Каховської ГЕС жінка з дітьми під окупованими Олешками опинилась у пастці. ЗСУ вдалося врятувати сім‘ю з сірої зони.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Враховуючи, що це не єдина родина, яка потребує допомоги і є ще люди, які перебувають там і можуть бути врятованими, деталі будуть пізніше", – сказала вона.

Врятована сім’я вже доправлена у Херсон. Крім людей, також врятували їхню кішку.

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Нагадаємо, українські військові врятували родину з дітьми з даху в затоплених Олешках.

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