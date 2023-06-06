"росіяни вчинили екоцид": Єрмак прокоментував підрив Каховської ГЕС та заявив про наслідки для Криму та ЗАЕС

Підрив Каховської гідроелектростанції, здійснений російськими силами, створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

Він також відзначив, що російські дії призвели до серйозних екологічних наслідків. Про це повідомив керівник офісу президента, Андрій Єрмак.

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"Підрив Каховської гідроелектростанції є ще одним воєнним злочином, здійсненим російськими терористами. Президент доручив Раді національної безпеки і оборони провести засідання. Цей акт можна вважати екоцидом", – заявив голова офісу президента.

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Він наголосив, що російська сторона буде нести відповідальність за можливе припинення водопостачання на півдні Херсонської області та в Криму, а також за можливі зруйнування населених пунктів та природної біосфери.

Єрмак зазначив, що дії окупантів також становлять загрозу для безпеки Запорізької атомної електростанції.

"Центральна та регіональна влада активно працюють. Безпека людей – наш головний пріоритет. Ми зобов'язані забезпечити, щоб ворог був покараний на міжнародному рівні", – підсумував він.

Нагадаємо, в Херсонській області розпочалася евакуація мешканців з небезпечних районів. Рівень води очікується критичним протягом декількох годин. У зоні загрози затоплення опинилися такі села Херсонської області: Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, а також частково місто Херсон – острів Корабель.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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