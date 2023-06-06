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Війна в Україні

"росіяни вчинили екоцид": Єрмак прокоментував підрив Каховської ГЕС та заявив про наслідки для Криму та ЗАЕС

Ігор Романько

Підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської гідроелектростанції, здійснений російськими силами, створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

Він також відзначив, що російські дії призвели до серйозних екологічних наслідків. Про це повідомив керівник офісу президента, Андрій Єрмак.

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"Підрив Каховської гідроелектростанції є ще одним воєнним злочином, здійсненим російськими терористами. Президент доручив Раді національної безпеки і оборони провести засідання. Цей акт можна вважати екоцидом", – заявив голова офісу президента.

Він наголосив, що російська сторона буде нести відповідальність за можливе припинення водопостачання на півдні Херсонської області та в Криму, а також за можливі зруйнування населених пунктів та природної біосфери.

Єрмак зазначив, що дії окупантів також становлять загрозу для безпеки Запорізької атомної електростанції.

"Центральна та регіональна влада активно працюють. Безпека людей – наш головний пріоритет. Ми зобов'язані забезпечити, щоб ворог був покараний на міжнародному рівні", – підсумував він.

Нагадаємо, в Херсонській області розпочалася евакуація мешканців з небезпечних районів. Рівень води очікується критичним протягом декількох годин. У зоні загрози затоплення опинилися такі села Херсонської області: Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, а також частково місто Херсон – острів Корабель.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські окупаційні війська підривали дамбу Каховської гідроелектростанції.

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Війна в Україні