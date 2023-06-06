"россияне совершили экоцид": Ермак прокомментировал подрыв Каховской ГЭС и заявил о последствиях для Крыма и ЗАЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, совершенный российскими силами, создает угрозу водоснабжению жителей Херсонской области и оккупированного Крыма, а также может негативно сказаться на состоянии Запорожской атомной электростанции.

Он также отметил, что российские действия привели к серьезным экологическим последствиям. Об этом сообщил руководитель офиса президента Андрей Ермак.

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"Подрыв Каховской гидроэлектростанции является еще одним военным преступлением, совершенном российскими террористами. Президент поручил Совету национальной безопасности и обороны провести заседание. Этот акт можно считать экоцидом", – заявил глава офиса президента.

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Он подчеркнул, что российская сторона будет нести ответственность за возможное прекращение водоснабжения на юге Херсонской области и Крыма, а также за возможные разрушения населенных пунктов и природной биосферы.

Ермак отметил, что действия оккупантов также представляют угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции.

"Центральные и региональные власти активно работают. Безопасность людей – наш главный приоритет. Мы обязаны обеспечить, чтобы враг был наказан на международном уровне", – подытожил он.

Напомним, в Херсонской области началась эвакуация жителей опасных районов. Уровень воды ожидается критическим в течение нескольких часов. В зоне угрозы затопления оказались следующие села Херсонской области: Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, а также частично город Херсон – остров Корабль.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

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