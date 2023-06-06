Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС: В Херсонской области объявили эвакуацию (фото, видео)

В ночь на 6 июня русские оккупационные войска взрывали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Эта информация подтверждена оперативным командованием "Юг".

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По данным сообщения, российские оккупанты совершили подрыв Каховской ГЭС, но пока еще продолжается уточнение масштаба разрушения, скорости и объемов воды, а также вероятных районов, которые могут быть подтоплены. Все необходимые службы заняты разрешением этой ситуации.

Видео дня

На доступных видеокадрах видны критические повреждения дамбы, которая уже не может сдерживать поток воды. По состоянию на данный момент вода начала неконтролируемо сбрасываться с Каховского водохранилища, что создает серьезную угрозу подтопления ниже по течению Днепра.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин уже объявил об эвакуации жителей правого берега Днепра, которые могут подвергнуться опасности подтопления.

Микрорайон Корабел в Херсоне обесточили в целях безопасности. Через несколько часов также отключат газоснабжение, сообщил глава МВА Мрочко.

В МВД Украины заявили, что будут эвакуировать людей из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр. Речь идет о деревнях:

Николаевка

Ольговка

Лево

Тягинка

Понятиевка

Ивановка

Токаревка

Понятиевка

Приднепровское

Садовое

частично город Херсон – остров Корабел.

Подрыв ГЭС также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он написал об этом в своем Telegram -канале.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, сообщают в Энергоатоме.

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, тогда как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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