Киев третий раз за сутки был атакован дронами: есть погибшие и повреждения жилых домов (фото, видео)

Российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, в то время как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

"Эта крайняя воздушная атака, 17-я с начала месяца, предварительно была совершена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed". Нападение было массировано, по разным направлениям, в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась почти 3 часа", — сообщили в Киевской городской военной администрации. .

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По предварительным данным, ПВО ликвидировали более 20 беспилотников россиян. В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.

В частности, в Голосеевском районе в результате падения обломков на многоэтажный жилой дом произошел пожар на последних двух этажах. Один человек погиб, трое травмированы. В Печерском районе обломками повредило автомобили.

В Дарницком районе Киева в результате падения обломков загорелся частный дом. Также повреждены припаркованные автомобили.

В Днепровском районе обломки упали на зеленую зону, в Подольском – на нежилую застройку, а в Святошинском районе – на территорию одного из предприятий.

В КГГА сообщили, что этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. Мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм-канале заявил, что в Голосеевском районе госпитализировали 4 пострадавших. Трем медики оказали помощь на месте.

Все экстренные службы продолжают работать на местах.

Напомним, в ночь на 29 мая враг совершил очередную воздушную атаку по Украине. Киев ночью был обстрелян ракетами и дронами, а во второй раз в этот день россияне использовали баллистику.

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