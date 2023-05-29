Обломки ракеты упали на проезжую часть: Оккупанты 18 раз в месяц обстреляли Киев

29 мая около 11:09 была объявлена воздушная тревога в Киеве и некоторых других областях Украины. Оккупационная армия рф уже 18 раз в месяц произвела обстрел столицы. Обнаружены 6 обломков ракет в 3-х районах города.

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Мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в центральных районах Киева в 11:21. Позже экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы, ведь в Оболонском районе появилось сообщение о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Спасательно-пожарные службы гасили обломки ракеты в 11:37. Позже Виталий Кличко опубликовал фото горящего обломка.

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Предварительная информация от КГГА: В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Подольском районе. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. А также в Оболонском р-не на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

По состоянию на 11:45 поступили сообщения об обнаружении 6 обломков ракет:

Оболонский р-н. возле АЗС; на дорожное покрытие с возгоранием; на зеленую зону;

Деснянский р-н.: на территорию одного из парков;

Днепровский р-н: на дорожное покрытие в разных местах.

Также о работе ПВО над Черниговской областью сообщили в ОК "Север".

Напомним, в ночь на 29 мая враг совершил очередную воздушную атаку по Украине.

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