Уламки ракети впали на проїжджу частину: Окупанти 18 раз за місяць обстріляли Київ

29 травня, близько 11:09 була оголошена повітряна тривога в Києві та деяких інших областях України. Окупаційна армія рф вже 18 раз за місяць здійснила обстріл столиці. Виявлено 6 уламків ракет в 3-х районах міста.

Читайте також: З'явилось відео, як морські дрони ГУР підбили російський корабель "Іван Хурс" (відео)

Мер міста Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі про вибухи в центральних районах Києва об 11:21. Пізніше екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці, адже в Оболонському районі з'явилось повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасили уламки ракети об 11:37. Пізніше Віталій Кличко опублікував фото палаючого уламку.

Відео дня

Попередня інформація від КМДА: Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. А також в Оболонський р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях.Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:

Оболонський р-н.: біля АЗС; на дорожнє покриття із займанням; на зелену зону;

Деснянський р-н.: на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.: на дорожнє покриття в різних місцях.

Також про роботу ППО над Чернігівською областю повідомили в ОК "Північ".

Нагадаємо, у ніч на 29 травня ворог здійснив чергову повітряну атаку по Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!