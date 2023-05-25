З'явилось відео, як морські дрони ГУР підбили російський корабель 'Іван Хурс' (відео)

У мережі з'явилося відео атаки на російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який перебував у Чорному морі. Попри заяви Міноборони рф, буцімто атаку відбили та всі цілі знищили, на відео видно, що один з морських дронів влучив у ціль.

Поки невідомо, чи змогли інші дрони успішно атакувати корабель Чорноморського флоту РФ, та яких ушкоджень зазнало судно.

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Атака відбулася 24 травня вранці. У Міноборони рф підтвердили спробу атаки на судно за допомогою трьох безпілотних катерів, звинувативши Україну. Це відбулося за 74 кілометри на північ від Босфору.

Відео дня

Додамо, "Іван Хурс" – це перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ, яке спустили на воду у 2017 році. Воно може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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