Залужний повідомив про збиття майже 70 повітряних цілей: ворог запускав ракети та дрони

У ніч на 29 травня ворог здійснив чергову повітряну атаку по Україні. Лише цього місяця це був 15-й за рахунком масовий обстріл.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил ЗСУ Валерій Залужний, ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Вони були випущені з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків росіяни запустили 35 іранських дронів Shahed-136/131.

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Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що ворог активізувався о 00.00 год та продовжував атаки до 5 години ранку.

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"Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід"", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було відбито 67 повітряних цілей:37 крилатих ракет Х-101/Х-555;29 ударних БпЛА "Shahed-136/131";1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня російські бойовики завдали найбільш масованої атаки по Україні іранськими дронами "Shahed-136/131". Ворог атакував з Брянської області та з Краснодарського краю.За даними Генштабу, в ніч на 28 травня Росія застосувала проти України 59 іранських ударних безпілотників "Shahed", 58 з яких було знищено.

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