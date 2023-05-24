Дитяче печиво за 15 хвилин: рецепт листкових сердечок з цукром

Це печиво дуже швидко та просто готується, але потішить чудовим смаком та ароматом кориці. Найкраще смакуватиме з молоком або чаєм.

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Інгредієнти.

– Листкове тісто – 500 г

– Цукор – 100 г

– Кориця – за смаком

– Вершкове масло – 30 г

– Цукрова пудра – за смаком

Спосіб приготування:

1. Розморозьте тісто.

2. Розкатайте тісто в пласт товщиною 5мм, посипте цукром та корицею. Качалкою втисніть цукор та корицю у тісто.

3. Загорніть тісто з обох сторін трубочкою до центру та наріжте шматками товщиною 1 см.

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4. Застеліть деко пергаментом та змастіть вершковим маслом. Викладіть печиво.

5. Випікайте у духовці 15-18 хвилин при температурі 190 °C.

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