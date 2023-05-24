Детское печенье за 15 минут: рецепт слоеных сердечек с сахаром

Это печенье очень быстро и просто готовится, но порадует отличным вкусом и ароматом корицы. Лучше всего подходит к молоку или чаю.

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Ингредиенты.

– слоеное тесто – 500 г

– сахар – 100 г

– корица – по вкусу

– сливочное масло – 30 г

– сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разморозьте тесто.

2. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5мм, посыпьте сахаром и корицей. Скалкой вдавите сахар и корицу в тесто.

3. Заверните тесто с обеих сторон трубочкой в центр и нарежьте кусками толщиной 1 см.

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4. Застелите противень пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите печенье.

5. Выпекайте в духовке 15-18 минут при температуре 190 °C.

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