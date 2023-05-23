Легкий, как облако: как сделать японский чизкейк дома
Во всем мире японский чизкейк известен своей нежностью. Его секрет заключается в добавлении взбитых белков, придающих ему воздушность.
Ингредиенты:
– 250 г сливочного сыра;
– 60 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– 6 яиц;
– 60 граммов муки;
– 20 г кукурузного крахмала;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки лимонного сока;
– 140 г сахара;
– сахарная пудра для украшения.
Способ приготовления:
1. Духовку установите 160 градусов. Форму для чизкейка возьмите диаметром 20 сантиметров и выстелите ее пергаментом.
2. Положите сыр, масло и молоко в кастрюлю и нагрейте их на маленьком огне постоянно помешивая.
3. Отставьте в сторону и дождитесь охлаждения.
4. Отделите желтки от белков и положите их в большую миску. Добавьте муку, крахмал, соль и лимонный сок и перемешайте венчиком. Добавьте творожную смесь и перемешайте до гладкости.
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5. Положите белки в миску и взбейте, медленно добавляя сахар до образования пиков. Треть белков добавьте в сырную смесь и аккуратно перемешайте. Затем добавьте вторую полицию белков.
6. Перелейте смесь в форму для выпечки, а ее поставьте в жаропрочную миску или форму большего диаметра и налейте в нее горячую воду до половины. Отправьте в духовку в час. По истечении времени выпекания подержите чизкейк в духовке еще 15 минут со слегка открытой дверцей.
7. Извлеките из формы, дождитесь охлаждения и посыпьте сахарной пудрой.
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