Десерт за 30 минут: рецепт воздушного сырного печенья

Это печенье станет отличным дополнением к чаю или кофе, а также вкусным перекусом. Оно не слишком сладкое и очень нежное.

Ингредиенты:

– мука - 200 г

– сыр кисломолочный (нежирный) – 200 г

– сливочное масло – 200 г

– яйца – 1 шт.

– сахар – 50 г

– ванильный сахар - 1/3 пачки

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Способ приготовления:

1. Протрите сыр через сито.

2. Порубите охлажденное масло с мукой до больших крошек.

3. Добавьте к маслу с мукой перетертый творог и желток.

4. Замесите тесто и поставьте его на 15 мин в холодильник.

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5. Стол присыпьте мукой, на ней раскатайте пласт толщиной 1см.

6. Сделайте кружочки из теста, сложите их три раза и поставьте в холодильник на 15 мин.

7. Смажьте печенье белком, посыпьте сахаром с ванилином и выложите противень.

8. Выпекайте при 180 С в течение 30 мин.

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