Десерт за 30 минут: рецепт воздушного сырного печенья
Это печенье станет отличным дополнением к чаю или кофе, а также вкусным перекусом. Оно не слишком сладкое и очень нежное.
Ингредиенты:
– мука - 200 г
– сыр кисломолочный (нежирный) – 200 г
– сливочное масло – 200 г
– яйца – 1 шт.
– сахар – 50 г
– ванильный сахар - 1/3 пачки
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Способ приготовления:
1. Протрите сыр через сито.
2. Порубите охлажденное масло с мукой до больших крошек.
3. Добавьте к маслу с мукой перетертый творог и желток.
4. Замесите тесто и поставьте его на 15 мин в холодильник.
5. Стол присыпьте мукой, на ней раскатайте пласт толщиной 1см.
6. Сделайте кружочки из теста, сложите их три раза и поставьте в холодильник на 15 мин.
7. Смажьте печенье белком, посыпьте сахаром с ванилином и выложите противень.
8. Выпекайте при 180 С в течение 30 мин.
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