Простой пирог за полчаса: рецепт заливного пирога с капустой

Этот пирог отлично подойдет к вечернему чаепитию, а также в качестве питательного перекуса.

Ингредиенты:

– капуста - 350 г

– лук – 120 г

– сладкий перец – 120 г

– морковь – 120 г

– карри – 1/2 ч. л.

– соль, черный молотый перец - по вкусу

– зелень петрушки

– подсолнечное рафинированное масло – для жарки

Для теста:

– сметана - 150 г

– яйца (крупные) – 2 шт.

– соль – 1 ч. л.

– сахар – 1 ч. л.

– разрыхлитель для теста – 1 ч. л. со сливком

– мука – 6-7 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту и перец соломкой, а лук кубиком. Морковь натрите. Зелень измельчите.

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2. На сковороду налейте растительное масло, разогрейте. Выложите лук и жарьте 3 минуты. Затем добавьте морковь, жарьте 3 минуты, затем перец – также жарьте 3 минуты. В последнюю очередь высыпьте капусту и жарьте 8 минут.

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3. Тесто: взбейте яйца, добавьте к сметане, посолите и поперчите. Перемешайте.

4. Насыпьте 3 ст. л муки и перемешайте. Добавьте оставшуюся муку и снова перемешайте.

5. На дно смазанной растительным маслом формы выложите 4 ст.л. теста. Выложите начинку, а на нее – остальное тесто.

6. Посыпьте кунжутом.

7. Выпекайте пирог 30 мин. при 180 °С.

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