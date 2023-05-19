Простий пиріг за півгодини: рецепт заливного пирога з капустою

Цей пиріг чудово підійде до вечірнього чаювання, а також в якості поживного перекусу.

Інгредієнти:

– капуста - 350 г

– цибуля - 120 г

– солодкий перець - 120 г

– морква - 120 г

– карі - 1/2 ч. л.

– сіль, чорний мелений перець - за смаком

– зелень петрушки

– соняшникова рафінована олія - для смаження

Для тіста:

– сметана - 150 г

– яйця (крупні) - 2 шт.

– сіль - 1 ч. л.

– цукор - 1 ч. л.

– розпушувач для тіста - 1 ч. л. з вершком

– борошно - 6-7 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Наріжте капусту та перець соломкою, а цибулю кубиком. Моркву натріть. Зелень подрібніть.

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2. На сковорідку налийте олію, розігрійте. Викладіть цибулю та смажте 3 хвилини. Потім додайте моркву, смажте 3 хвилини, потім перець – також смажте 3 хвилини. В останню чергу висипте капусту та смажте 8 хвилин.

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3. Тісто: збийте яйця, додайте до сметани, посоліть та поперчіть. Перемішайте.

4. Насипте 3 ст л борошна та перемішайте. Додайте решту борошна та знову перемішайте.

5. На дно змащеної олією форми викладіть 4 ст.л. тіста. Викладіть начинку, а на неї – решту тіста.

6. Посипте кунжутом.

7. Випікайте пиріг 30 хв. при 180 °С.

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