Без мороки с тестом: рецепт слоеного пирога с фаршем
Этот пирог очень легко и быстро делается. Он готовится из готового слоеного теста и заворачивается в виде спирали.
Ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое - 0,5 кг
– Фарш мясной – 400 г
– Лук
– Соль, черный молотый перец – по вкусу
– Желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Разморозьте тесто и раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Нарежьте его на ленты шириной 10 см.
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2. Нарежьте лук и добавьте его в фарш. Посолите и добавьте черный перец. На середину каждой ленты выложите фарш и сверните рулетом.
3. Противень или форму для выпечки смажьте маслом и выложите в нее рулетики, скрутив по кругу.
4. Пирог намажьте желтком и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут. Если пирог будет подгорать – накройте его фольгой.
5. Извлеките готовый пирог, дождитесь охлаждения и только тогда переложите на тарелку.
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